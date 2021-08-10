Başkan Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisini kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldi.

Toplantıya ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino da katıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Kürdistan Bölgesi’ndeki dini unsurlar arasındaki diyaloga övgüde bulunarak, bunun için Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ni tebrik etti.

Ayrıca söz konusu görüşmede ABD ile Irak arasındaki stratejik diyaloğun genel yönleri ele alındı ​​ve ABD'nin Irak Büyükelçisi, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile kültürel, akademik ve ekonomik alanlarda işbirliği yapma kararlılığını yineledi.

Görüşmede, yaklaşan Irak seçimleri öncesinde siyasi süreç ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.