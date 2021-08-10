PSG Messi ile anlaşma sağladı

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L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi PSG, Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ile her konuda anlaştı.

2+1 yıllık anlaşma sağlanan Arjantinli yıldızın bugün Paris'te olması bekleniyor.

Messi’nin bonuslar ve primler hariç net olarak yılda 40 milyon euro kazanacağı ifade ediliyor.

PSG, Lionel Messi transferi için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olsa da maaş konusu gündemde tutuluyor.

Yıllık net olarak 40 milyon euro kazanacağı konuşulan Messi için UEFA takibe geçti.

Henüz resmi transfer duyurusu olmamasına karşın Lionel Messi’nin PSG formaları Paris sokaklarında satışa çıktı. Hemen hemen bütün spor giyim mağazaları vitrinlerine 19 numaralı Messi formasını koydu.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.