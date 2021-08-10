Kürdistan Bölgesi’nde salgın: 19 ölüm, 2069 vaka

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Kürdistan Bölgesi’ndeki son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 69 vaka tespit edildi.

Açıklamada, 967 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bu sonuca göre, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 258 bin 070 vaka tespit edilirken, bunlardan 4 bin 970’i yaşamını yitirdi, 207 bin 193’ü de de iyileşti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, coronavirüse karşı vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve maske kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.