Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgın: 19 ölüm, 2069 vaka

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, 2069 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi coronavirüs Covid-19 vaka

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Kürdistan Bölgesi’ndeki son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 69 vaka tespit edildi.

Açıklamada, 967 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.  

Bu sonuca göre, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 258 bin 070 vaka tespit edilirken, bunlardan 4 bin 970’i yaşamını yitirdi, 207 bin 193’ü de de iyileşti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, coronavirüse karşı vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve maske kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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