Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlası Şam’ın kontrolünde

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının Şam hükümetinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Rusya’da gerçekleştirilen bir forumda konuşan Şoygu, “Rusya, Suriye’ye yardım etti. Zira tüm dünya uluslararası terörle mücadele ediyordu, ancak biz oraya gidene dek Suriye topraklarının yalnızca yüzde 12’si Suriye hükümetinin kontrolündeydi. Bugün ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde” ifadelerini kullandı.

Şoygu, ülkede hayatın giderek normalleştiğini ekledi.

Rusya’nın Suriye’deki operasyonu 30 Eylül 2015’ten beri devam ediyor. Rus Hava Kuvvetleri havadan Suriye ordusunu destekliyor.

Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’da Donanma Üssü bulunuyor.