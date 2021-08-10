ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: PKK ve Şii milisler işbirliği içerisinde

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, PKK’nin şuan Şii milislerle işbirliği içerisinde olduğunu ve Şengal gibi bazı bölgelerde hükümetin çabalarını engellediğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki medya mensuplarıyla bir araya gelen ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, K24 muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, “ABD geçmişte PKK’yi terör listesine aldı. Çünkü sivillere zarar verip saldırıyordu” dedi.

PKK’nin Şengal Anlaşması’nı engellediğini kaydeden Tueller, Erbil ile Bağdat arasındaki Şengal Anlaşmasının söz konusu kent için en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Irak topraklarında PKK’ye yönelik saldırılarından çok endişe duyduklarını söyleyen Tueller, saldırılarının Irak’ın egemenliği daha da gevşettiğini kaydederek, PKK ve DAİŞ dışındaki yasal olmayan bazı silahlı grupların da Irak’ın egemenliğine tehdit olduğunu ifade etti.

31 Aralık’a kadar ABD’nin Irak’ta hiçbir savaş gücünün kalmayacağını bildiren Tueller, Peşmerge ve Irak ordusu için eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek askeri personelin kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde ABD’nin bir grup askerinin Irak’ı terk edeceğini bildiren Tueller, Irak hükümetinin açık bir şekilde ABD ile stratejik ilişkilerini devam ettirmek istediğini belirtti.

ABD güçlerinin Irak hükümetinin resmi daveti çerçevesinde Irak’ta olduğunu kaydeden Tueller, ABD güçlerinin Irak’taki varlığının amacının DAİŞ’le mücadele etmek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın Irak’ın önemini bildiğini söyleyen Tueller, stratejilerinde Irak’tan tümüyle çekilmenin olmadığını kaydetti.

Erbil’deki Harir Askeri Üssü’nde az sayıda askerilerinin olduğunu ve görevlerinin DAİŞ’e karşı Peşmerge’ye destek olduğunu söyleyen Tueller, Kürtlerin ABD’nin önemli bir ortağı olduğunu ve ABD’nin güçlü bir Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümetini desteklediğini ifade etti.