Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 26 bin 597 vaka

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Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 597 Covid-19 vaka tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 264 bin 647 Covid-19 testi yapılırken, 26 bin 597 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 954 kişi sağlığına kavuşurken, 124 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 5 milyon 514 bin 373 vaka görülürken, 50 bin 450 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar toplamda 79 milyon 14 bin 674 doz Covid-19 aşısı yapıldı.