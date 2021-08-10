Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, akşam saatlerinde ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller’i kabul etti.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Irak’ın siyasi sürecinin geleceği, DAİŞ’le mücadeledeki son süreç ve Covid-19’la mücadele süreci ele alındı.

ABD’nin Erbil Başonsolosu Robert Palladino’nun da katıldığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin ABD-Irak Stratejik Diyaloğu’na katılmasının öneminin altı çizilirken, ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar çerçevesinde dizayn edilmesi gerektiği belirtildi.

ABD ile Irak arasındaki stratejik görüşmelerin sadece askeri ve savunma alanıyla sınırlı olmadığı, kültür, eğitim ve diğer alanlarda da Irak’a desteğin önemli olduğunun vurgulandığı görüşmede, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin devamına bağlı olduğunu söyledi.

ABD’nin Irak ordusu ve Peşmerge’ye destek vermeye bağlı olduğunu kaydeden Tueller, bugün Kürdistan Bölgesi’nde kadın aktivistlerin yanı sıra farklı din ve mezhep temsilcileriyle yaptığı görüşmeye değinerek, söz konusu kesimlerin ABD programlarından yararlanmalarından söz etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki hoşgörü ve birlikte yaşam kültürüne övgü yapılan görüşmede, Şengal Anlaşması, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkileri, Suriye krizi ve diğer bölgesel gelişmeler konuşuldu.