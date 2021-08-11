ABD: Şiddetin seviyesi ABD-Taliban anlaşmasıyla tutarsız

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Ned Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.

RUSYA: AFGANİSTAN’IN ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN İLE SINIRI TALİBAN’INKONTROLÜNE GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban'ın, Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan ile sınırını kontrol altına aldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde düzenlenen "Anlamlar Bölgesi" forumunda Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Afganistan'da ilerlediğini belirten Şoygu, "Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırı Taliban'ın kontrolüne geçti. Taliban Kunduz vilayetini ele geçirdi. Kunduz, oldukça büyük ve ciddi bir merkez" dedi.

Şoygu, "Taliban liderleri, sınırı geçerek bölgelere saldırma yönünde herhangi bir yıkıcı girişimde bulunmayacağını söylese de Tacikistan ve Özbekistan askeri güçlerinin olası provokasyonlara hazırlıklı olması bizim için aşırı derecede önemlidir. Elbette, bunun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

TALİBAN 7’İNCİ VİLAYET MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da ilerleyişini hızlandıran Taliban, ülkenin batısındaki Ferah vilayetini ele geçirdi.

Ferah bölge meclisi üyesi Shahla Abubar, "Bugün öğleden sonra Taliban, güvenlik güçleriyle kısa süreli bir çatışmanın ardından Ferah şehrine girdi. Valilik ve emniyet müdürlüğünü binalarını ele geçirdi" dedi.

Taliban cumadan bu yana 7’nci vilayet merkezini ele geçirmiş oldu.

Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.

Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti.