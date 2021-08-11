Sağlık

ABD’den 8 ülkeye ‘Seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "Tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.
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ABD ABD coronavirüs seyahat uyarıları

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi.

Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil edildi.

ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Shengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi göstermeleri isteniyor.

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