Şampiyonlar Ligi’nde 10 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.
Rövanş maçları ardından Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1
Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1
Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)
Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1
Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0
Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1