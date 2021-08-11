Politika

DAİŞ Kerkük’te elektrik hatlarına saldırdı

DAİŞ'in, Kerkük’te elektrik hatlarına düzenlediği saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ mensuplarının kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında elektrik hatlarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

DAİŞ mensuplarının gerilim hattında bulunan 7 kulenin altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Selahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında DAİŞ'in bulunduğunu ifade ediyor.

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