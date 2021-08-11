Kazimi, Belediye Başkanı suikaste uğrayan Kerbela’da

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kerbala Belediye Başkanı Abir el-Hafaci’nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine bu sabah kente gitti.

Mustafa Kazimi’nin, olayla ilgili daha fazla bilgi almak ve cenaze törenine katılmak için Kerbela'ya gittiği belirtildi.

Kerbela Belediye Başkanı Abir el-Hafaci, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Kerbela Valisi Nesyef Xetabi yaptığı açıklamada, dün çeşitli yerleri ziyareti sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Kerbela Belediye Başkanı Abir el-Hafaci’nin hastanede hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

Vali, saldırganın yakalandığını belirtmişti.

Öte yandan Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi’nin, belediye başkanını koruyamadıkları için koruma polislerinin tutuklanması talimatı verdiği bildirilmişti.