Sağlık Bakanı’ndan ‘zorunlu aşı’ açıklaması

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’a karşı aşılamadaki durum ve ‘zorunlu aşı’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Coronavirüs aşısı olmak için yaklaşık 600 bin kişi randevu aldı, şu ana kadar Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 9'u aşı oldu” diyen Bakan Berzinci “Şimdilik aşı yaptırmak zorunlu değil, ancak önümüzdeki günlerde aşının yaptırılması zorunlu olacak ve tüm vatandaşlar için aşı olması zorunluluğu gelecek” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 600 bin doz aşının Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini ifade eden Bakan Berzenci, şunları şöyle devam etti.

“Yakında 100 bin Sinopharm aşısı daha gelecek. Şu an elimizde olanlar Sinopharm ile AstraZeneca’dır. Ancak Pfizer doz aşısı Kürdistan Bölgesi'ne haftalık olarak geliyor. Şimdiye kadar 450 bin doz aşı kullanıldı. Bunlardan yüzde 9’u ilk doz, yüzde 5’i ise her iki doz aşıyı oluşturuyor."

18 yaş üstü olanların hepsinin aşı olması gerektiğini vurgulayan Berzinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nda (Covax projesi) yüzde 20 standart belirlemiş. 18 yaş üstü vatandaşların aşı yaptırmaları gerekiyor. Kürdistan Bölgesi'nin 18 yaş üstü nüfusu 3 milyon 256 bindir. Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 20'sine tekabül eden 651 bin 196 kişi her iki aşı dozunu da bu yılın sonuna kadar yapmalı. Bunun için 1 milyon 300 binden fazla doz aşıya ihtiyacımız var ama şu ana kadar 600 bin doz aşı bize ulaştı.”

Halkın aşıya karşı tutumuna da değinen Sağlık Bakanı, "Kürdistan Bölgesi'nde halkın aşıya olan genel güveni başta düşüktü, ancak şimdi birçok kişi aşıya inanıyor ve yaklaşık 600 bin kişi aşı olmak için randevu aldı" dedi.

Bazı ülkelerde aşının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Berzinci, Kürdistan Bölgesi'nde şu anda mümkün olmasa da, yakın gelecekte aşının zorunlu olacağını ve herkesin aşı yaptırması gerektiğini kaydetti.