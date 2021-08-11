Rojava’da salgında son durum

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa Covid-19’la son verileri açıkladı.

Buna göre, Rojava ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde 54 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Dr. Ciwan Mustafa Kamışlo’da 26, Haseke’de 6, Derik’te 14, Rimelan’da 1, Rakka’da 3, Tabka’da 1, Minbic’de 1, Hol Kampı’nda 1 ve Roj Kampı’nda 1 vaka görüldüğünü belirtti.

Bu verilerle birlikte Rojava ve Özerk Yönetim’in yönetimindeki bölgelerde şimdiye kadar 18 bin 868 kişi Covid-19’a yakalandı, 1 bin 907 kişi iyileşti, 768 kişi ise hayatını kaybetti.