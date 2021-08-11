Sağlık

Rojava’da salgında son durum

Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde son 24 saatte 54 yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
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kürdistan Dr Ciwan Mustafa Rojava coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa Covid-19’la son verileri açıkladı.

Buna göre, Rojava ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde 54 kişinin test sonucu pozitif çıktı.              

Dr. Ciwan Mustafa Kamışlo’da 26, Haseke’de 6, Derik’te 14, Rimelan’da 1, Rakka’da 3, Tabka’da 1, Minbic’de 1, Hol Kampı’nda 1 ve Roj Kampı’nda 1 vaka görüldüğünü belirtti.

Bu verilerle birlikte  Rojava ve Özerk Yönetim’in yönetimindeki bölgelerde şimdiye kadar 18 bin 868 kişi Covid-19’a yakalandı, 1 bin 907 kişi iyileşti, 768 kişi ise hayatını kaybetti.                               

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