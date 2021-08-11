Afganistan: Maliye Bakan Vekili görevi bırakıp ülkeyi terk etti

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Afganistan'da Maliye Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Khalid Payenda görevi bırakıp ülkeyi terk etti.

Bloomberg'e konuşan Maliye Bakanlığı sözcüsü, "Khalid Payenda, Afganistan gümrük noktalarının kontrolünü kaybettiği için gelir kaybı yaşadığı gerekçesiyle görevi bırakıp ülkeden ayrıldı" dedi.

Bakanlık sözcüsü, "ülkenin kötüleşen güvenlik durumu ve yurt dışındaki hasta eşinin yanında olma isteğinin" de kararda rol oynadığını belirtti.

Payenda'nın nereye gittiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi devam ediyor.

Üleknin kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinin Taliban kontrolüne geçmesiyle, Afgan hükümet güçleri toplam 9 vilayet merkezini kaybetti.