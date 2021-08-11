Politika

ABD Kongre Üyesi: Kürtlere ve Peşmerge Güçleri’ne minnettarız

ABD Kongresi Üyesi Mark Green, “Teröre karşı verdiği tüm kurbanlar için Kürtlere ve Peşmerge Güçleri’ne minnettarız” dedi.
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ABD Kongresi Üyesi Mark Green
ABD Kongresi Üyesi Mark Green
kürdistan ABD Kongre Üyesi Chris Green Kürdistan Bölgesi Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyesi Mark Green, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmemesi ve Kürdistan Bölgesi’nde kalması gerektiğini söyledi.

Kongre’de ABD güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nde kalması için her türlü mücadeleyi verdiklerini belirten Mark Green, ABD’nin 2011 yılında Irak’tan çekilmesini “hata” olarak nitelendirdi ve aynı hatanın tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

Green, “Aynı hatanın tekrarlanmamasını umuyorum. Şu anda Afganistan’da yaşananlar ortada” ifadelerini kullandı.

“Teröre karşı verdiği tüm kurbanlar için Kürtlere ve Peşmerge Güçleri’ne minnettarız” diyen Mark Green, şunları kaydetti:

“Kongre olarak Kürtlere her türlü yardımı yapıyoruz ve Kürtlerin arkasından çekilmeye niyetimiz yok. ABD güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nde kalması için her türlü mücadeleyi veriyoruz.”

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