CIA Direktörü İsrail’de: Gündemde İran var

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'ın CIA Direktörü William Burns'ü başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İkili; İsrail ile ABD arasındaki istihbarat ve güvenlik işbirliğinin sıkılaştırılmasının yanı sıra Ortadoğu'daki özellikle de İran'daki durumu ve bölgesel işbirliğini genişletme ve derinleştirme imkanlarını görüştü" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, Bennett'ın Askeri Sekreteri Tümgeneral Avi Gil ile Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir'in de katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, Burns'ün dün akşam saatlerinde de "İran'ın nükleer faaliyetlerini ve işbirliği yapmayı planladıkları ek bölgesel sorunları" tartışmak için Mossad Başkanı Barnea ile bir araya geldiği ifade edildi.

Dün ikindi saatlerinde İsrail'e giden CIA Direktörü Burns'ün İsrailli yetkililerle görüşmelerinin ardından Batı Şeria'nın Ramallah kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.