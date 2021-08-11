WHO Covid-19 tedavisi için 3 ilaç test edecek

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 52 ülkede yapılacak klinik araştırmada üç anti-enflamatuar ilacın yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedavisinde yararlı olup olmayacağının inceleneceğini açıkladı.

Sıtma tedavisinde kullanılan Artesunat, kemoterapi ilacı olarak kullanılan İmatinib ve romatoid artrit gibi bağışıklık sistemi hastalıkları için kullanılan İnfliximab'ın Covid-19 hastaları üzerindeki etkisinin araştırılacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Artesunat, İmatinib ve İnfliximab, hastanede yatan Covid-19 hastalarında ölüm riskini azaltma potansiyelleri nedeniyle bağımsız bir uzman paneli tarafından seçildi” denildi.

İlaçların WHO liderliğinde Mart 2020'de başlatılan “Solidarity” isimli çalışmanın devamı niteliğindeki “Solidarity PLUS” kapsamında inceleneceği belirtildi.

Hindistan merkezli ilaç şirketi Ipca tarafından üretilen Artesunat'ın, sıtma tedavisi için önerilen standart dozla Covid-19 hastalarında yedi gün boyunca kullanılacağı aktarıldı. Novartis tarafından üretilen İmatinib'in 14 gün süreyle uygulanacağı, Johnson&Johnson'ın ürettiği İnfliximab'ın ise damar yoluyla tek bir doz halinde verileceği kaydedildi.