‘Taliban, birkaç ay içinde Afganistan’ın başkentini ele geçirebilir’

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The Washington Post gazetesi ve Reuters'e konuşan yetkililerin aktardığı ABD istihbaratının tahminlerine göre, Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabilir ve 90 gün içinde ele geçirebilir.

Ayrıca Reuters'a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Taliban'ın halihazırda Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol ettiğini ve 11 vilayet merkezinin ya Taliban tarafından alındığı ya da alınma tehdidi içinde olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.