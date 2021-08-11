Politika

KDP Mahmur’a dönüyor

Kürdistan Demokrat Partisi’nin önümüzdeki günlerde Mahmur’daki ofisini yeniden açacağı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
KDP'nin Mahmur ofisindeki yenileme çalışmaları devam ediyor
KDP'nin Mahmur ofisindeki yenileme çalışmaları devam ediyor
kürdistan KDP Mahmur Sergeran Kirmanc Abdullah

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) önümüzdeki günlerde Mahmur’daki ofisini yeniden açacağı bildirildi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi 23’üncü Şube Sorumlusu Kirmanc Abdullah, Mahmur’da ofislerini aldıklarını ve yakında Mahmur’a döneceklerini belirtti.

Abdullah, KDP’nin Mahmur’la birlikte Sergeran ofisini de yenileyip açacağını ifade etti.

Mahmur ve Sergeran ofislerinin özel bir etkinlikle açılacağını kaydeden Abdullah, açılış programlarının ofislerin yenilenmesinin ardından olacağını dile getirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv