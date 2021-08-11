KDP Mahmur’a dönüyor
ERBİL (K24)
Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) önümüzdeki günlerde Mahmur’daki ofisini yeniden açacağı bildirildi.
K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi 23’üncü Şube Sorumlusu Kirmanc Abdullah, Mahmur’da ofislerini aldıklarını ve yakında Mahmur’a döneceklerini belirtti.
Abdullah, KDP’nin Mahmur’la birlikte Sergeran ofisini de yenileyip açacağını ifade etti.
Mahmur ve Sergeran ofislerinin özel bir etkinlikle açılacağını kaydeden Abdullah, açılış programlarının ofislerin yenilenmesinin ardından olacağını dile getirdi.