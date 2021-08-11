Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1632 vaka
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1632 Covid-19 vakası görüldü.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 11 bin 660 Covid-19 testi yapılırken, 1632 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1204 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 615 bin 732 Covid-19 testi yapılırken, 259 bin 702 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 208 bin 397 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 984 kişi yaşamını yitirdi.
46 bin 321 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.