Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1632 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1632 Covid-19 vakası görüldü.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 660 Covid-19 testi yapılırken, 1632 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1204 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 615 bin 732 Covid-19 testi yapılırken, 259 bin 702 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 208 bin 397 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 984 kişi yaşamını yitirdi.

46 bin 321 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.