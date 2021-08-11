Başbakan’dan güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik altyapı vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin en öncelikli görevinin Kürdistan Bölgesi halkının geleceğiyle ilgili olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın sahip olduğu bir gelecek için daha güçlü ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi inşa etmek” başlığını kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin gelirlerin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesinin hükümetin öncelikli görevi olduğunu kaydeden Başbakan, hükümetin bütçe teminiyle birlikte güçlü bir ekonomik temel kurmak için çaba gösterdiği belirtti.

Hükümetin 2 yılı aşkın süredir sadece bugün için değil, gelecekte de iç gelirlere güvenilecek bir temel oluşturulması için çabaladığını vurgulayan Başbakan, 9’uncu kabinenin kurulmasının üzerinden 2 yıl 1 ay geçmesine rağmen sanayi, elektrik, tarım sanayii, tarım, su kaynakları ve hayvancılık konusunda büyük projelere imza attığını ifade etti.

Başbakan, yolsuzluk ve kamu servetlerinin kötü kullanımını önlemek için uzun soluklu yasal reform sürecini başlattıklarını söyleyen Başbakan, bunun Kürdistan Bölgesi’nin öncelikli krizlerinden biri olduğunun altını çizdi.