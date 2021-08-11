Erdoğan’dan Afganistan açıklaması: Her şeyi askeri olarak halledemeyiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin göçmen politikasından söz eden Erdoğan, “Biz en önemli adımı Suriye'de attık. 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz kapılarımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi Suriyeli de bizim vatandaşımız oldu” ifadelerini kullandı.

“Afganistan durumu biraz daha farklı. Bizim İran, Irak kapılarında duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yükselen duvarlar düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Çalışmalar devam ediyor. Çok da kalmadı, sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor. Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Bizim bu tür şeylerde üst düzeyde kontrol altına alamazsak, bu defa Afganistan'daki barışı sulhu sağlamamız mümkün olmaz.”

"KATARLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜK"

Katarlı yetkililerle görüştüğünü dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulhe yönelim adım atarız diye görüştük. Her şeyi askeri olarak halledemeyiz. Savaşın geçerli olduğu yer var bir de siyaset ve diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanabiliyorsa bizim oraya baş atmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke. Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde söz konusu değil. O duvarları, surları boşuna mı örüyoruz? Şu an itibarıyla doğu ve güney sınırlarımızda 505 bin yabancının ülkemize yasa dışı girişi engellenmiştir. 2021 yılında 253 bin civarında.”

ORMAN YANGINLARI

Öte yandan Türkiye’nin çeşitli kentlerinde başlayan ve bir kısmı devam eden orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, “Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Programa gelirken, nihai kararı vereyim istedim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey ile görüştüm. Burdur Bucak'taki yangının kontrol altında olduğunu ifade etti” dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili dile getirilen sabotaj iddialarına değinen Erdoğan, şunları vurguladı:

“Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Bütün teşkilatımızın oradaki faaliyetleriyle sabotaj araştırması yapıldı. Gözaltına alınanların aileleri arasında terör örgütü PKK ile iltisaklı kişiler var. Geçen sene Hatay'da bunu yaşadık, aralarında teröristler çıktı. Ulaştığımız neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra teknolojik altyapıya da sahibiz. OGM tarafından her yıl hazırlanan yangın eylem planları kapsamında yangın yönetim merkezinden sevk ve idare edilir. Kara ve hava araçlarımızı son yıllarda yenileyerek sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık.”

Erdoğan, “Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik. Dost ülkelerden sağ olsunlar destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede helikopterler oldukça önemli. Helikopter sayısı 18 adet iken 39'a çıkardık. Bu süreçte 60'a yaklaştı” diye konuştu.