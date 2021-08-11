ABD'den Esad rejimine: Rehin tutulan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakın

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, 9 yıldır rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'nın doğum günüyle ilgili açıklama yaptı.

Price, "Austin'in salıverilmesi eve dönüşü fazlasıyla gecikti. Suriye'ye, Austin Tice'ın ve Suriye'de rehin tutulan tüm Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasına yardım etmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

Austin Tice'ın güvenli bir şekilde ABD'ye dönmesi için tüm yolları denemeye devam edeceklerini ifade eden Price, Myanmar'daki askeri rejime de tutuklu Amerikalı gazeteci Danny Fenster'i derhal serbest bırakması çağrısında bulundu.

Amerikan Newsweek dergisi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Lübnan üzerinden ABD yönetimine ulaşarak, Suriye’de kaybolan Amerikan vatandaşları Austin Tice ve Majd Kamalmaz’ın serbest bırakılması karşılığında Washington'ın rejime yönelik yaptırımları gevşetmesi ve ülkedeki bazı askerlerini çekmesini teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD’den resmi bir açıklama gelmese de Washington yönetiminin uzun bir süredir çeşitli kaynaklar üzerinden Tice ve Kamalmaz konusunda Esad rejimine ulaştığı biliniyor.