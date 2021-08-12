Fuad Hüseyin: Irak’ın savaş meydanına dönmesine izin vermeyeceğiz
HABER MERKEZİ
Pakistan’da resmi temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın savaş meydanına dönmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Hüseyin, Irak’ın bütün tarafların yakınlaşması ve diplomatik girişimlere destek olduğunu söyledi.
ABD ile Irak arasında yapılan Stratejik Diyalog görüşmeleri neticesinde ABD, ülkedeki muharip askerlerini çekme kararı alınmıştı. 8 Ağustos’ta ilk kafilenin Irak’tan ayrılarak Kuveyt’e geçtiği açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Koalisyon Sözcüsü Albaya Wayne Marotto, görevleri tamamlanan Koalisyon güçlerinin Kuveyt’teki Buehring Üssü’ne çekildiğini belirtti.