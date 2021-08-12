Politika

Fuad Hüseyin: Irak’ın savaş meydanına dönmesine izin vermeyeceğiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkenin savaş meydanına dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
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Fuad Hüseyin
Fuad Hüseyin
Irak Irak Fuad Hüseyin egemenlik saygı

HABER MERKEZİ

Pakistan’da resmi temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın savaş meydanına dönmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Hüseyin, Irak’ın bütün tarafların yakınlaşması ve diplomatik girişimlere destek olduğunu söyledi.

ABD ile Irak arasında yapılan Stratejik Diyalog görüşmeleri neticesinde ABD, ülkedeki muharip askerlerini çekme kararı alınmıştı. 8 Ağustos’ta ilk kafilenin Irak’tan ayrılarak Kuveyt’e geçtiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koalisyon Sözcüsü Albaya Wayne Marotto, görevleri tamamlanan Koalisyon güçlerinin Kuveyt’teki Buehring Üssü’ne çekildiğini belirtti.

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