Politika

Mahabad’da Kürt şairin heykeli yakıldı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Mahabad kentinde ünlü Kürt şair ve yazar Hejar Mukriyani’nin heykeli yakıldı.
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kürdistan Doğu Kürdistan Mahabad Hejar Mukriyani heykel saldırı

ERBİL (K24)

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Mahabad ünlü Kürt şair ve yazar Hejar Mukriyani’nin heykelinin kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği görülüyor.

Mahabad’ın meydanlarından birinde bulunan heykel, Kürt heykeltıraş Hadi Ziyaedini tarafından yapılmıştı.

Son bir yıl içinde Mahabad’da Kürt şahsiyetlerin heykel ve mezarları birçok kez saldırıya uğradı. Geçtiğimiz ay da Mahabadlı ünlü Kürt sanatçı Mihemed Mamlê’nin mezarı kimliği belirsiz kişilerce karalanmıştı.

Asıl adı Abdulrahman Şerefkendi olan Hejar Mukriyani, Kürt ulusunun en önemli şairleri arasında yer alıyor. 5 Nisan 1921’de  dünyaya gelen Mukriyani, Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde de adından söz ettirdi.

Şair, Cumhuriyet’in yıkılmasının ardından önce Süleymaniye’ye, daha sonra Bağdat’a yerleşti.

Hejar Mukriyani, 21 Şubat 1991’de hayata gözlerini yumdu ve Mahabad’da toprağa verildi.

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