Politika

Taliban ilerliyor: 7 günde 10 kenti ele geçirdiler

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.
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Taliban mensupları
Taliban mensupları
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HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, Gazne vilayetinin merkezinin de Taliban'ın kontrolüne geçtiği belirtildi.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA’ya yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

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