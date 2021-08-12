Ekonomi

Kürdistan Bölgesi ile Çin arasında 3’üncü online ticaret konferansı

Kürdistan Bölgesi ile Çin arasında yaklaşık 200 firmanın katılımıyla 3’üncü online ticaret konferansı gerçekleştiriliyor.
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kürdistan Çin Kürdisan Bölgesi ticaret

ERBİL (K24)
Coronavirüs salgınıyla birlikte uluslararası birçok fuar ve konferans online olarak düzenlenmeye başladı. Salgının başından bu yana Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi ile Çinli KAC Expo arasında, Çin’in Erbil Başkonsolosluğu işbirliğiyle iki online konferans gerçekleştirildi.

Şimdi de üçüncü online konferans için hazırlıklar yapılıyor.

Konferansa Çin’den yaklaşık 120, Kürdistan Bölgesi’nden de 80 firmanın katılması bekleniyor.

Bu tür konferanslarla Kürdistan Bölgesi ile Çin arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor.

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