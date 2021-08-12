Politika

Erbil’de Peşmerge - Irak ordusu ortak tugayları için görüşme

Irak Savunma Bakanlığı heyeti, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun oluşturacağı ortak 2 tugayla ilgili görüşmeler yapmak için başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak ordusu

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgilere göre başkent Erbil’e gelen Irak Savunma Bakanlığı heyeti, Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle kurulacak ortak 2 tugayla ilgili süreci görüşecek.

K24 muhabiri görüşmede kurulacak 2 tugayın teknik durumu ve görev tanımının ele alınacağını aktardı.

Irak Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığı özellikle Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde görev yapacak ortak 2 tugayının kurulması konusunda anlaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde K24 yayınına konuk olan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndaki Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Tümgeneral Abdulxaliq Talat, “DAİŞ’in aktif olduğu bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması için Peşmerge ile Irak ordusundan oluşturulacak iki ortak tugayın bir an önce göreve başlaması için çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

İki tugayın Koalisyon güçlerince donatılacağı ve yine Koalisyon tarafından doğrudan komuta edileceğini belirten Talat, “Irak güçleri, DAİŞ ve diğer silahlı grupların aktif olduğu söz konusu bölgeleri tek başlarına koruyamayacakları kanaatine varmış durumda” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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