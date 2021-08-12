TCMB faiz kararını açıkladı

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Bugün gerçekleşen toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit tuttu. Daha önceki toplantıda da politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı almıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yüzde 19 olan politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı.

PPK metninde ise önemli bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası, sıkı parasal duruşun korunacağının altını çizerek "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" diye belirtti.

Ek olarak Merkez Bankası metninde fiyat istikrarını sağlamaya ilişkin olarak "TCMB elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" dendi.

PPK metninde gıda fiyatlarına ilişkin olarak ise şu ifadeler yer aldı:

"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır."

Küresel aşılamayla ilgili toplantı metinde şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir."