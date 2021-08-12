Politika

ABD tarihinde bir ilk: Beyazların nüfusunda düşüş bekleniyor

ABD'de yapılan son nüfus sayımının, beyazların genel nüfusa oranında tarihte ilk kez düşüş olduğunu göstermesi bekleniyor.
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ABD ABD beyazlar nüfus düşüş

HABER MERKEZİ
New York Post'un haberine göre, bugün kesin sonuçlarının açıklanması beklenen 2020 nüfus sayımının, ABD'de son 5 yılda nüfus artışının beyaz olmayanlar arasında gerçekleştiğini ortaya koyacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu verilere göre, ülkedeki beyazların genel nüfusa oranının tarihte ilk kez düşerek yüzde 60'ın altına ineceği öngörülüyor.

Ayrıca 18 yaş altı nüfusta da beyaz olmayanların çoğunluğa ulaştığı belirtiliyor.

26 eyalette beyazların nüfusunun düşmesi beklenirken, sadece 5 eyalet ve Washington DC bölgesinde beyazların nüfusunun toplam nüfusun yüzde 50'sini geçeceği ifade ediliyor.

Latin Amerika ve Asya kökenlilerin ülkedeki toplam nüfus artışında etkili olduğu düşünülüyor.

Buna göre, Teksas, Florida, Arizona, New Mexico ve Nevada gibi eyaletlerdeki nüfus artışının yüzde 50'sinde Latin Amerika kökenli nüfusun katkısı olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Brooking Enstitüsünden demografi uzmanı William Frey, ABD'de beyazların nüfusundaki düşüşün tahmin edilenden 8 yıl önce gerçekleştiği yorumunu yaptı.

 

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