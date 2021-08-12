Politika

‘Afganistan hükümeti Taliban'a iktidar paylaşımını teklif etti’

Afganistan hükümetinin, Katar'da Taliban'la görüşmelerde 'iktidar paylaşımı anlaşması' teklif ettiği iddia edildi.
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Foto: Anthony Loyd (The Times)
Foto: Anthony Loyd (The Times)
dünya Afganistan Taliban Katar Doha

HABER MERKEZİ

Afganistan hükümeti müzakere heyetinden olduğu bildirilen kaynak, AFP haber ajansına verdiği söyleşide, Katar'daki Afgan hükümeti müzakerecilerinin Taliban'a, ülkedeki savaşın sona ermesi karşılığında bir iktidar paylaşımı anlaşması teklif ettiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, "Evet, hükümet Katar'a arabulucu olarak bir teklif sundu. Teklif, ülkedeki şiddetin durması karşılığında Taliban'ın iktidara ortak olmasına olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.

ABD askerlerinin çekilmesine paralel olarak Afganistan'da orduya karşı taarruz başlatan Taliban, cuma gününden bu yana 34 vilayet merkezinin 10'unu ele geçirdi. Son olarak, başkent Kabil'e 150 kilometre yakınlıktaki Gazne de Taliban kontrolüne geçti.

Ülke içinde on binlerce kişinin yerinden olduğu belirtilirken, ABD'nin son istihbarat değerlendirmelerinde Kabil'in 30 ila 90 gün içinde düşmesinin beklendiği açıklanmıştı.

 

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