Peşmerge Genelkurmay Başkanı: Bağdat’la iki ortak tugay kuruyoruz

ERBİL (K24)

Irak Savunma Bakanlığı heyeti, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun oluşturacağı ortak 2 tugayla ilgili görüşmeler yapmak için başkent Erbil’e geldi.

Yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapan Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı’nın Ninova’nın batısındaki Kerkük, Mahmur, Diyala ve Xaneqin’de ortak tugay için Irak Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet ile görüştüğünü söyledi.

Eminki, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin, Peşmerge Güçleri ile Irak güçleri arasındaki temas hattında iki ortak tugay kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı, ortak tugayın başarılı olacağını belirterek, iki tarafın da bu karardan memnun olduğunu vurguladı.

Cemal Eminki, istihbarat konusundaki bilgi alışverişiyle ilgili de Irak Savunma Bakanlığı ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Eminki, Irak heyetinin Bağdat’a dönerek Başbakan Mustafa Kazimi’nin onayını aldıktan sonra işlemlerin hızlandırılacağını söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığı özellikle Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde görev yapacak ortak 2 tugayının kurulması konusunda anlaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde K24 yayınına konuk olan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndaki Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Tümgeneral Abdulxaliq Talat, “DAİŞ’in aktif olduğu bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması için Peşmerge ile Irak ordusundan oluşturulacak iki ortak tugayın bir an önce göreve başlaması için çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

İki tugayın Koalisyon güçlerince donatılacağı ve yine Koalisyon tarafından doğrudan komuta edileceğini belirten Talat, “Irak güçleri, DAİŞ ve diğer silahlı grupların aktif olduğu söz konusu bölgeleri tek başlarına koruyamayacakları kanaatine varmış durumda” değerlendirmesinde bulunmuştu.