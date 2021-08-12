Sağlık

ABD'de Covid-19: Son 24 saatte 350 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 350 artarak 618 bin 499'a yükseldi.
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ABD CDC coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 193 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 350 artarak 618 bin 499'a çıktı.

California, 4 milyon 88 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 293 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 493 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 53 bin 939, New York'ta 53 bin 797 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 71'İ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.

196 milyon 77 binden fazla kişiye ilk doz, 167 milyon 105 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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