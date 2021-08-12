Politika

Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’in değerlendirmelerine güveniyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’daki durumla ilgili CIA’in değerlendirmelerine güvendiklerini belirtti.
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dünya Rusya Sergey Lavrov Afganistan CIA Gazne ABD

HABER MERKEZİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Taliban’ın önümüzdeki aylarda Kabil’i ele geçirebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’daki durumla ilgili CIA’in değerlendirmelerine güvendiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının, CIA’in, Kabil’in 2 ay sonra Taliban karşısında “düşeceği” açıklamasıyla ilgili soruya, “Afganistan’da yaşanan her şey, ABD’nin 20 yıllık varlığının sonucu olduğu için CIA’in değerlendirmelerine güveniyoruz” ifadesini kullandı.

Taliban bugün Gazne ve Tarin Kot şehirlerinin büyük kısmını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Taliban, 34 vilayetten 9’u kontrol ettiklerini açıkladı.

 

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