Türkiye’nin Başika’daki askeri üssüne roket saldırısı

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Türkiye’nin Başika’daki askeri üssü Katyuşa roketleriyle hedef alındı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkiye’ye ait Başika’daki askeri üs 4 Katyuşa roketiyle hedef alınırken, roketler Cibran köyü yakınına düştü.

Saldırı neticesinde herhangi bir zararın olmadığı bilgisine ulaşılırken, roketlerin Ninova’nın Şelalat bölgesinden atıldığı kaydedildi.

Daha önce de Başika’da bulunan Türkiye’ye ait askeri üs saldırıya uğramıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında söz konusu üsse yönelik saldırıda bir Türkiye askeri yaşamını yitirmişti.

İran destekli milis gruplar Türkiye’nin Irak topraklarında işgalci olduğunu ve çıkması gerektiğini dile getiriyor.

İran ve Türkiye’nin Şengal ve Ninova’yla ilgili bakış açılarında farklılık söz konusuyken, çıkarları da birbirine zıt düşüyor.

İran, Tahran-Bağdat-Musul-Şam-Beyrut güzergahının kontrolünü elinde tutumak için çaba gösterirken, Türkiye ise PKK’nin varlığı dolayısıyla Şengal’in yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Irak topraklarında operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade ediyor.