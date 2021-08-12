Politika

Başbakan: Kürdistan’ın geleceği gençlerimize bağlı

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın geleceği gençlerimize bağlıdır. Uluslararası Gençlik Günü kutlu olsun” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Uluslararası Gençlik Günü Kürdistan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Millet (BM) tarafından Uluslararası Gençlik Günü ilan edilen 12 Ağustos dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın geleceği gençlerimize bağlıdır. Uluslararası Gençlik Günü kutlu olsun” dedi.

Yayınladığı videoda Kürdistanlı gençlerin bilim, sanat, spor, kültür ve güvenlik alanlarındaki çalışma ve kabiliyetlerine vurgu yapan Başbakan, toplumun Covid-19 salgınına karşı korunmasında gençlerin rolüne işaret etti.

Başbakan, yayınladığı videonun sonunda “Kürdistan’ın geleceğinin inşası” ifadelerine yer verdi.

12 Ağustos, 1965 yılında BM tarafından Dünya Gençlik Günü ilan edilmişti.

 

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