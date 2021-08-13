İngiltere’de silahlı saldırı

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Sky News’in haberine göre, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında 5 kişi hayatını kaybederken, yaralanan birkaç kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı açıklandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar gönderildi, bölge kordon altına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bakan, herkesi sakin olmaya ve polis tavsiyelerine uymaya davet etti.