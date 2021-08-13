Yaşam

Borrell: Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlar iklim değişikliğinin hatırlatıcıları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Yunanistan ve Türkiye’deki son dönemde görülen yangınlar ile Belçika ve Almanya’daki sellerin iklim değişikliği tehdidinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu ifade etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa AB Josep Borrell Türkiye Yunanistan orman yangınları

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta hazırladığı yeni raporunun, iklim değişikliğinin insanlığı ne kadar tehdit ettiğinin altını çizdiğini söyledi.

Almanya ve Belçika’daki sellerin, Yunanistan, Türkiye ya da Kuzey Amerika’nın batı sahilindeki yangınların tehdidin ciddiyetinin 'keskin hatırlatıcıları' olduğunu ifade eden Borrell, IPCC raporunun sera gazı emisyonlarını kesmenin mutlak aciliyetini gösterdiğini dile getirdi.

Borrell, "Başlıca jeopolitik sonuçlarıyla iklim değişikliği, insanlık tarihindeki tek ve en tehdit edici güvenlik sorunudur" değerlendirmesinde bulunarak, gelecek 10 yılın, 2015 Paris Anlaşması’nın gerektirdiği gibi, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için belirleyici olacağına işaret etti.

YENİ HEDEFİN KÜRESEL ETKİLERİ OLACAK

Yeni iklim yasasına da atıfta bulunan Borrell, AB’nin sera gazı emisyonu azaltma hedefini 1990’daki yüzde 40’tan 2030’da yüzde 55’e çıkardığını hatırlattı.

Borrell, "Zor bir görev olacak. AB’nin sera gazı emisyonları, 2019 itibarıyla 1990’dan bu yana yüzde 24 düşmüştü. Bu, yalnızca 2020’lerde emisyonlarımızı önceki 30 yılda yaptığımızdan daha fazla azaltmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak, yeni hedefin küresel etkilerinin de olacağını ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv