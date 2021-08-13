Politika

Kanada Afganistan’daki büyükelçiliğin tahliyesi için özel kuvvet gönderiyor

Kanada hükümetinin, ülkenin Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliyesi için özel kuvvetlerini görevlendireceği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesini takiben Taliban, Kabil hükümetine bağlı güçlere karşı ilerleyişini sürdürüyor.

AP ajansına konuşan bir kaynağa göre Kanada, Kabil Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin tahliye işlemi için özel kuvvetlerini görevlendirdi.

Kaynak, Afganistan'a intikal edecek askeri personelin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kabil Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini duyurmuştu.

Birleşik Krallık ise, aynı gerekçeyle ülkeye 600 asker gönderileceğini bildirmişti.

Afganistan'da Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçerken, örgütün eline geçen vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi.

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