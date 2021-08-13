Adana ve Diyarbakır’da ‘PKK’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bazı kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 88 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 55 kişinin yakalandığı belirtildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bölücü Terör Örgütüne yönelik, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 104 adrese girilmiş, 59 şüpheli yakalanmış, yakalanamayan 29 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları halen devam etmektedir.”