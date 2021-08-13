İngiltere: Taliban yeniden El Kaide’ye kucak açarsa geri dönebiliriz

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Ülke basınındaki haberlere göre İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Afganistan'ın başarısız devlet ve Kaide gibi militan grupların güçlenip muhtemelen Batı için yeniden tehdit oluşturacağı iç savaş döngüsüne doğru ilerlediğini” söyledi.

“Başarısız devletlerin bu tür insanlar için zemin oluşturmasından kesinlikle endişeliyim. El Kaide muhtemelen geri dönecek” diyen Wallace, şunları ifade etti:

“Britanya 1830'larda Afganistan'ın bazı vilayetler ve aşiretler öncülüğünde savaş ağaları tarafından yönetilen bir ülke olduğunu öğrendi. Ve böyle bir durumda dikkatli olmazsanız kendinizi iç savaşta bulursunuz ve bence iç savaşa doğru gidiyoruz.”

Wallace, “Taliban'ın kendiliğinden oluşmuş tek bir varlık değil, her türden farklı çıkarların bir araya gelmesine verilen isim olduğundan” söz ederek, “Batı'nın Afganistan gibi ülkeleri çabucak düzeltemeyeceğini, ama durumları yönetmesi gerektiğini anlaması icap ediyordu” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı, "Taliban El Kaide'ye kucak açmaya başlarsa, o zaman geri dönebiliriz. Bu konuda tüm seçeneklere açığız” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN 600 ASKER GÖNDERECEK

Diğer yandan Wallace, yaptığı açıklamada, Kabil'deki Büyükelçiliğin daha güvenli bir yere taşınacağını belirtti.

Diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla çalışan Afganların tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini duyuran Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Kabil'deki diplomatik varlığını desteklemek, İngiliz vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak ve bizimle hizmet etmek için hayatlarını riske atan eski Afgan personelinin yerlerinin değiştirilmesini desteklemek için ek askeri personel gönderilmesini onayladım."

Bu arada Afganistan'ın güneyi ve batısındaki Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda.