ABD Irak’a 500 bin doz Covid-19 aşısı gönderecek

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Reuters’ın bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde, ABD hükümetinin Perşembe günü Irak’a Covid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında 500 bin dozdan fazla aşı göndereceği belirtildi.

Habere göre ABD Başkanı Joe Biden, bu planı ilk olarak geçen ay Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile yaptığı ve iki liderin ABD'nin Irak'taki savaş misyonunu 2021 sonunda sona erdireceği konusunda anlaştıkları bir görüşme sırasında açıkladı.

Yetkili, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ABD’nin Irak’a 503 bin 100 doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlamayı planladığını söyledi.

Geçen hafta ABD hükümeti, 110 milyondan fazla Covid-19 aşısını dünyanın farklı ülkelerine göndereceğini açıklamıştı.

COVAX'a bağışlanan 2 milyar dolara ek olarak, ABD hükümeti, Afrika Birliği'ne ve 92 orta ve düşük gelirli ülkeye dağıtılması için 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışlayacağını duyurmuştu.