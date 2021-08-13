Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ ilan etti

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FUNKE medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan habere göre, artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ABD, İsrail, Karadağ, Türkiye ve Vietnam “yüksek riskli bölgeler” arasına alındı.

Ayrıca Lizbon ve Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı.

Habere göre, değişikliklerin pazar günü devreye alınması beklenirken, Türkiye için ise karar salı gecesi yürürlüğe konulacak.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da Covid-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse 10 gün karantinaya alınacak. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.