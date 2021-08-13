Politika

Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ ilan etti

Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek riskli ülke ilan etti, aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Almanya Türkiye İsrail

HABER MERKEZİ

FUNKE medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan habere göre, artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ABD, İsrail, Karadağ, Türkiye ve Vietnam “yüksek riskli bölgeler” arasına alındı.

Ayrıca Lizbon ve Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı.

Habere göre, değişikliklerin pazar günü devreye alınması beklenirken, Türkiye için ise karar salı gecesi yürürlüğe konulacak.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da Covid-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse 10 gün karantinaya alınacak. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv