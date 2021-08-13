Yaşam

Urfa’da petrol boru hattında patlama

Urfa'nın Siverek ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
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Urfa
Urfa
kürdistan Urfa Petrol boru hattı Patlama

HABER MERKEZİ

Siverek-Urfa yolunun 13’üncü kilometresindeki iki mısır tarlasının arasından geçen Batman Dörtyol boru hattına tarlalar arasındaki kaya ve taşları temizleyen bir iş makinası zarar verdi.

Delinen boru hattından metrelerce yükseğe petrol fışkırdı.

Olay yerine çağrılan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, petrolün akışının durdurulabilmesi için olay yerine teknik personellerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan boşa akan tonlarca petrol nedeniyle mısır ve tarlalar da zarar gördü.

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