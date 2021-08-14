Politika

Putin: Rusya’daki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek “Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Vladimir Putin
Vladimir Putin
dünya Vladimir Putin Rusya doğa felaketleri yangınlar

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir” diye konuştu.

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunlarıın altını çizdi:

“Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.”

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv