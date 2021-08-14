ERBİL (K24)

Kürt sığınmacılar, Litvanya-Belarus sınırında mahsur kaldı. Sığınmacılardan birinin çektiği görüntülerde Kürt sığınmacıların içinde bulunduğu zor koşullar görülüyor.

Kürt sığınmacılardan biri “Kaç gündür sınırda zor günler geçiriyoruz. Litvanya yetkilileri Avrupa’ya gitmemize izin vermiyor. Sınıra yaklaşırsak bizi öldüreceklerini söylüyorlar” diyor.

Sığınmacıların arasında çocuklar da var. Çocukların temel ihtiyaçları karşılanmıyor. O çocuklardan biri “Kaç gündür giyecek bir şeyimiz yok, yiyeceğimiz yok. Durumumuz çok kötü” şeklinde sesleniyor.

3 aya yakın bir zamandır Kürdistan Bölgesi ve Irak vatandaşları Avrupa’ya gitmek için Litvanya-Belarus sınırına gitmiş. Şimdiye kadar farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin kişi yasa dışı yollarla geldikleri Litvanya-Belarus sınırında bekliyor.

Konuyla ilgili K24 haber bültenine bağlanan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yaşamlarının korunması için Letonya, Litvanya ve Belarus yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Göç ve sığınmacı sorununun küresel boyutları olduğunu belirten Sefin Dizeyi, insan kaçakçılığı yapan şebekelere dikkat çekti.

Sefin Dizeyi “Belarus’la doğrudan diplomatik ilişkilere sahip değiliz ama Irak’ın Polonya ve diğer ülke büyükelçilikleri üzerinden temas sağlayabiliyoruz. Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yaşamlarının korunması için gerekli tüm çabayı sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belaruslu bir bakan ve Letonya Dışişleri Bakanı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dizeyi, “Söz konusu ülke temsilcilerine hassasiyetlerimizi ilettik. Onlar da olumlu bir yaklaşım sergiledi. Koordinasyon halinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı Litvanya-Belarus sınırında mahsur kalan sığınmacılar sorununu çözmek için girişimlerde bulunacağını açıklamıştı.

K24’e konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Baltık Ülkeleri Mülteciler Yüksek Komiseri Henrick Nordenttot, sığınmacıların durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Sığınmacılara karşı şiddet kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan BM yetkilisi, Litvanya yetkililerine endişelerini ilettiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda göçmen ve sığınmacılar Türkiye ve Yunanistan üzerinde Avrupa’ya gitmeye çalışıyordu ancak son yıllarda Litvanya-Belarus sınırı yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmek isteyenlerin güzergahı haline gelmiş durumda.