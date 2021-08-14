Taliban ilerliyor: Kabil yönetiminin elinde 11 vilayet kaldı

HABER MERKEZi

Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, Taliban mensupları öğle saatlerinde Meymene şehrine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, güvenlik güçlerinin örgüte teslim olduğunu belirtti.

Öte yandan Belh Milletvekili Abbad İbrahimzade, Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılarını ikindi saatlerinde başlattığını kaydetti.

Saldırı sonucu kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran İbrahimzade, güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi.

İbrahimzade, Taliban'ın kent merkezine girdikten hemen sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını dile getirdi.

Görgü tanıkları ise Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur ve diğer yerel yetkililerin Özbekistan sınırına doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.

Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERiNE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 23 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 11 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.