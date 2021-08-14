KDP’den Iraklı siyasi taraflara çağrı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 10 Ekim'de Irak'ta yapılacak erken seçimlerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed imzasıyla yayımlanan açıklamada, Irak’ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlerin sorunların çözümü için bir kapı açabileceği belirtilerek, tüm Iraklı siyasi taraflara seçimlere katılma çağrısında bulunuldu.

Seçimlere katılmanın vatandaşlara karşı sorumluluğun bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, seçimi boykot eden tarafların kararlarını gözden geçirmesi istendi.

Vatandaşlara daha fazla hizmet götürülmesi için seçimlere katılmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, “Irak’ın siyasi sürecinin daha sağlıklı bir hale gelmesini isteyenlerin seçimlere katılması bir görev olduğu gibi sorunların çözümüne de katkıda bulunacaktır” denildi.

Iraklı siyasi taraflara seçimlere katılma çağrısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kürdistan Demokrat Partisi olarak, seçimlere katılmayacağını deklare eden Sadr Hareketi ve 26 siyasi tarafın sayın yetkililerine Irak vatandaşlarının yararı için seçimlere katılma çağrısı yapıyoruz. Seçimlere katılmaları vatandaşlara daha fazla hizmet sunulması, Irak’ın siyasi sürecinin egemenliğinin daha sağlıklı hale gelmesine katkı sağlayacaktır.”

Irak’ta 10 Ekim'de erken seçim yapılacak. Sadr Hareketi ve 26 siyasi parti ve oluşum seçim boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.