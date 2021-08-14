Başkan Barzani’den Seyid Eşref Elçi için başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, dün yaşamını yitiren Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-Bakur) ilk üyelerinden Cizreli Kürt siyasetçi Seyid Eşref Elçi için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

“Kuzey’in vatanperver şahsiyeti Seyid Eşref Elçi’nin (Şerafettin Elçi’nin abisi) vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım” diyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Elçi’nin mücadeleci ve yurtsever ailesinin yanı sıra, Kuzey Kürdistan’daki tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum.

Yüce Allah’tan Seyid Eşref Elçi’yi cennetiyle mükafatlandırmasını, tüm taraflara sabır ve huzur niyaz ediyorum.”

Kürt siyasetçi Şerafettin Elçi’nin abisi Seyid Eşref Elçi, önceki gün Diyarbakır’da tedavi gördüğü özel bir hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

Elçi, kalp yetmezliği nedeniyle Diyarbakır’da 5 gündür tedavi görüyordu.

1934 yılından Şırnak’ın Cizre ilçesinde dünyaya gelen Elçi, 1965 yılında Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye üyesi oldu.

Eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’nin de babası olan Seyid Eşref Elçi 9 çocuk babasıydı.

Seyid Eşref Elçi, siyasi kişiliğinin yanı sıra, Botan kültürünün önde gelen temsilcilerinden ve Botan Bölgesi'nin etkili isimlerinden biri olarak biliniyordu.